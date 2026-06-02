Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта в Украине, однако война будет продолжаться, если Киев откажется от серьёзных переговоров.

По словам представителя Кремля, Россия наносит системные удары «исключительно по объектам военной инфраструктуры» Украины. При этом он подчеркнул, что если Киев сознательно идёт на теракты против детей, это означает «совершенно иную парадигму конфликта».

Песков также заявил, что украинский конфликт может завершиться хоть сегодня, если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть «российские регионы».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что, несмотря на паузу в процессе урегулирования, контакты между Россией и США сохраняются.