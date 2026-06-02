Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Национального агентства кибербезопасности.

Согласно указу, на базе Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана создается государственно-правовое образование «Национальное агентство кибербезопасности».

Новая структура будет отвечать за регулирование и надзор в сфере кибербезопасности, координацию работы объектов информационной инфраструктуры, повышение устойчивости к киберугрозам, а также выявление, расследование и предотвращение киберинцидентов.

Кроме того, агентство займётся информированием о существующих и потенциальных киберугрозах, повышением цифровой грамотности населения и организаций, оказанием методической поддержки, защитой персональных данных и противодействием распространению запрещённой информации в интернете.

Отдельным направлением станет борьба с незаконными азартными играми в интернете. Агентство получит право принимать меры против организации онлайн-казино, продажи билетов для участия в азартных играх и доступа к зарубежным платформам для ставок и гемблинга с территории Азербайджана.

Также структура будет взаимодействовать с телеком-операторами для предотвращения глобальных кибератак, анализировать популярное программное обеспечение на наличие уязвимостей и организовывать обучение в сфере цифровой безопасности.