Назначен советник по вопросам образования в посольстве Азербайджана в Грузии. Как сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана, им стал Фуад Чырагов. До этого Чырагов занимал должность заместителя директора Института образования Азербайджана.

Кроме того, он занимал различные должности в Центре стратегических исследований при президенте АР, Центре анализа международных отношений, а также в Центре исследований Южного Кавказа и занимался педагогической деятельностью в высших учебных заведениях.

Чырагов окончил исторический факультет Бакинского государственного университета, получив степень бакалавра и магистра. Также он получил степень магистра социологии в Колумбийском университете в США в рамках Государственной программы обучения молодежи за рубежом.

Напомним, что в некоторых посольствах Азербайджана работают советники по вопросам образования, призванные содействовать расширению образовательных возможностей Азербайджана и развитию сотрудничества с зарубежными странами в сфере образования, оказывать поддержку гражданам Азербайджана при обучении в учебных заведениях зарубежных стран и защищать их образовательные права, а также обеспечивать надлежащую координацию в этом направлении.