В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 3 июня в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-17 градусов тепла, днем — 21-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно сухая погода, однако ночью и утром местами пройдут осадки. В отдельных районах возможны ливни, грозы и град.

Ночью и утром местами прогнозируется туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15-18, днем — 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем — 13-18, местами до 20-25 градусов тепла.