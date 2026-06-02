Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде как можно скорее завершить войну, заявил глава Офиса главы украинского государства Украины Кирилл Буданов в понедельник на форуме «Архитектура Безопасности» в Киеве. Его слова передает «Суспільне».

«Это поручение президента — как можно быстрее попытаться прекратить эту войну. Желательно до зимы. Я как руководитель Офиса президента буду делать все для того, чтобы достичь этой цели», — сказал Буданов.

Над решением поставленной Зеленским задачи, «своевременной и продуманной», также работают все ответственные структуры, добавил Буданов, который ранее занимал пост руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны (ГУР).

По его словам, Киев обладает необходимыми возможностями для достижения этой цели, однако Москва может отказаться от соответствующих договоренностей. «И если Россия откажется по финалу — так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют», — сообщил он, не раскрыв деталей.