Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ограничения России на поставки армянской сельскохозяйственной продукции, заявив, что подобные меры негативно влияют на отношение граждан к Евразийскому экономическому союзу.

По словам главы армянского правительства, проблемы фитосанитарного характера могут возникать у отдельных компаний, однако в целом система контроля качества сельхозпродукции в Армении работает эффективно и продолжает совершенствоваться.

«Я считаю, что это неправильные шаги, поскольку они настраивают людей против ЕАЭС. Для меня как высокопоставленного официального лица ЕАЭС это является проблемой. Но все эти вопросы мы решим», — подчеркнул Пашинян.

Он также выразил уверенность, что возникшие разногласия удастся урегулировать, отметив, что Армения продолжает работать над повышением качества своей продукции и развитием механизмов контроля.