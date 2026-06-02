Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Каани заявил, что дальнейшее проведение Израилем военных операций в Ливане и секторе Газа может привести к расширению ответных действий со стороны связанных с Ираном сил в разных странах региона. Его слова приводит Fars News.

Каани подчеркнул, что действия Израиля лишь усиливают настрой «Оси сопротивления» на координацию с союзными группировками и возможную активацию новых направлений противостояния.

Он также предупредил, что развитие событий может привести к так называемому «уравниванию» условий судоходства в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах, намекнув, что сбои в работе одного стратегического водного пути могут зеркально отразиться на другом.