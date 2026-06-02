США ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах. По словам источников Financial Times, знакомых с ходом обсуждения, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие.

Сейчас такие самолеты базируются в шести странах. Заинтересованность в том, чтобы разместить бомбардировщики на своей территории, проявили члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии.

Обсуждение расширения списка стран, где базируются американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, должно убедить союзников США по НАТО в том, что сокращение традиционной военной поддержки не ослабит гарантии безопасности.