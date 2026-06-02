Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 1 июля станет оператором трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом заявил журналистам региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли, сообщает Report.

«Процесс передачи операторства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) компании SOCAR продолжается по графику. В соответствии с контрактными обязательствами передача операторства должна быть осуществлена 1 июля, и процесс продвигается так, как было запланировано», — сообщил он.

Представитель BP подчеркнул, что этот шаг не означает выхода BP из проекта: «Это лишь выполнение контрактного обязательства. У SOCAR достаточно опыта и возможностей для успешного управления трубопроводом. Мы очень оптимистичны в отношении этого переходного процесса».

Кроме того, компания BP 8 июня 2026 года передаст Азербайджану и Грузии операторство над нефтепроводом Баку-Супса, заявил вице-президент компании по добыче и операциям Гордон Биррел журналистам в Баку.