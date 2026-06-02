Аппарат Омбудсмена нашел факты нарушения прав в механизме возврата банковских вкладов при ликвидации банков. Как сообщили в Аппарате Oмбудсмена, механизм возврата вкладов в случаях отзыва банковской лицензии или объявления банком банкротства имеет особое юридическое значение. Сегодня система защиты вкладов в Азербайджане регулируется законами «О страховании вкладов» и «О банках», а основным за реализацией механизма возврата следит Фонд страхования вкладов.

«Существующая модель в основном направлена на защиту физических лиц тогда, как вклады юридических лиц остаются вне механизма страхования. Это создает несоответствие между подходом к статье 25 Конституции, определяющим право на равенство, и положениями Гражданского кодекса, устанавливающими принцип равенства гражданско-правовых субъектов, а также неприкосновенность имущественных прав», — отметили в Аппарате.

Подчеркивается, что в случае ликвидации банка юридические лица выступают лишь в качестве обычных кредиторов. Как правило, их требования удовлетворяются в порядке приоритета в процессе ликвидации. Однако на практике из-за недостаточности активов банка часто не удается полностью вернуть средства юридических лиц. Установленный же лимит возврата компенсации в размере в 20 тысяч манатов для счетов физических лиц, связанных с предпринимательской деятельностью, также порождает дополнительные вопросы в контексте принципа равенства.

В связи с этим выдвинуты следующие предложения: распространение механизма страхования вкладов на юридические лица на основе определенных критериев; отмена лимита компенсации в 20 тысяч манатов, применяемого к счетам физических лиц, связанных с предпринимательской деятельностью, и приведение его в соответствие с общим лимитом в 100 тысяч манатов; формирование более сбалансированного и равноправного механизма защиты всех участников гражданского оборота в банковской системе.