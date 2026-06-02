Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с резкой критикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что тот использует членство страны в Евразийском экономическом союзе для продвижения курса на вступление в Европейский союз.

«Пашинян использует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чтобы перейти в Евросоюз (ЕС). Пытается решить все свои проблемы за счёт ЕАЭС. В первую очередь — России», — написал Володин.

Поводом для его заявления стали слова Пашиняна о том, что он «заплатит за каждый испорченный перец», который не будет поставлен в Россию из-за ограничений.

Спикер Госдумы утверждает, что армянские власти не информируют население о возможных последствиях выхода из ЕАЭС. По его словам, в таком случае «для жителей газ подорожает почти в 4 раза», трансграничные денежные переводы из России резко сократятся, миграционные льготы будут отменены, а поставки армянской продукции, включая овощи, фрукты, алкоголь и минеральную воду, могут быть приостановлены.

«То же самое было на Украине. Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили», — заявил Володин.

По мнению председателя Госдумы, «это же ждёт и Армению».

«Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его. При этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию», — отметил он.

В завершение Володин заявил: «Очевидно, его не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть. Дорогая будет цена…»