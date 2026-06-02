SOCAR ведёт поиски новых запасов нефти и газа в глубоких и мелкозалегающих пластах Каспийского моря, которые до сих пор были недостаточно изучены.

Об этом на сессии Бакинского энергетического форума «Разведка и добыча — новые горизонты» заявила вице-президент SOCAR Арзу Джавадова, передает АПА.

По её словам, компания продолжает геологоразведочные работы на ряде перспективных структур в Среднекаспийском и Южно-Каспийском бассейнах.

Арзу Джавадова отметила, что SOCAR не ограничивается поиском углеводородов только в традиционных продуктивных пластах.

«Мы ориентируемся не только на традиционные пласты, но и на более глубокие горизонты, а также на мелкозалегающие пласты, которые до настоящего времени не были исследованы в достаточной степени», — подчеркнула она.

По словам представителя SOCAR, несколько проектов в Среднем Каспии уже достигли более продвинутой стадии развития.

В частности, структура «Гошадаш» является одним из проектов, наиболее близких к этапу бурения.

Арзу Джавадова также сообщила, что компания продолжает работу по расширению возможностей геологоразведки на Каспии и привлечению потенциальных международных партнёров к новым проектам.