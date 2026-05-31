Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что проект TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») с участием Армении, Азербайджана и США уже перешел к этапу практической реализации.

Пашинян подчеркнул, что краткий визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван имел значимый политический резонанс и для внутренней повестки Армении.

По его словам, запуск маршрута усилит позиции Еревана на международной арене, а администрация Белого дома рассматривает Южный Кавказ как важный энергетический транзитный коридор, связывающий Восток и Запад.

Премьер также отметил значение транспортных направлений через Ширак, Лори и Тавуш. В частности, добавил Пашинян, в ближайшее время планируется открытие железной дороги как в северном, так и южном направлении.

«Мы объединим два маршрута (Иджеван-Раздан и Ванадзор-Гюмри) и получим самую короткую железнодорожную линию. С другой стороны, международные инвесторы предлагают нам построить новую платную дорогу, проходящую через Ширак, Лори и Тавуш», – пояснил глава армянского правительства.