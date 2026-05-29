10 июня в Вашингтоне состоится «Транскаспийский форум 2026». Caspian Policy Center сообщает, что форум пройдет под девизом «Экономическая безопасность через мир и устойчивое партнерство».

Мероприятие объединит высокопоставленных представителей правительств США и стран Каспийского региона, ведущих экспертов и руководителей частного сектора.

В центре обсуждения — развитие стратегического партнерства между Соединенными Штатами и странами Большого Каспийского региона.

В форуме примут участие заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, представитель президента Казахстана на переговорах с США Ержан Казыхан, заместитель советника президента Узбекистана по вопросам внешней политики Жавлон Вахабов, советник министра экономики Азербайджана Талех Зиядов, а также другие высокопоставленные представители Каспийского региона.

В повестку форума вошли вопросы стратегического видения региона и перспектив нового этапа каспийского сотрудничества, развития Среднего коридора, цифрового суверенитета и промышленного искусственного интеллекта, критически важных полезных ископаемых, энергетической безопасности Каспийского бассейна, развития ядерной энергетики в регионе, а также привлечения инвестиций в бизнес-проекты вдоль Среднего коридора.