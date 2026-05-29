На российские рынки не будет негативного влияния от ограничений на ввоз ряда товаров из Армении. Об этом 29 мая «Известиям» заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Слушайте, я готов за наши рынки сказать: по нашим рынкам, конечно, влияния не будет. Всё-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства», — сказал он обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

Решетников добавил, что Россия ценит всех своих поставщиков товаров, однако она также имеет диверсифицированную структуру поставщиков. Благодаря этому негативные последствия от ухода Армении не возникнут, заверил министр.

В пресс-службе Россельхознадзора накануне сообщили, что ведомство с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. Специалисты провели инспекцию предприятий Армении, в ходе которой выявили ряд нарушений: наличие в тепличных комплексах объектов, карантинных для государств — членов Европейского экономического союза (ЕАЭС).

Позже в Россельхознадзоре пояснили, что поставляемая Арменией сельскохозяйственная продукция не соответствовала нормам ЕАЭС и России. В ведомстве отметили, что в связи с этим можно полагать, что минэкономики Армении не справляется с возложенными на него полномочиями после упразднения минсельхоза республики.