Согласно письму, с которым ознакомилась FT, расходы России на войну в Украине в этом году, по прогнозам, превысят государственный бюджет на 2 триллиона рублей (28 миллиардов долларов), что вынудит Кремль рассмотреть возможность значительного сокращения расходов в ближайшие годы.

Как следует из письма, датированного февралем, министр финансов Антон Силуанов обратился к российскому правительству с просьбой заморозить запланированные расходы в других областях для покрытия растущих издержек войны.

В запросе подчеркивается, что России трудно финансировать войну, несмотря на то, что на оборону и безопасность выделено 16,84 трлн рублей (238 млрд долларов), или почти 40% бюджета этого года.