В бельгийском городе Бюггенхаут утром 26 мая произошло столкновение поезда с микроавтобусом, перевозившим школьников. По предварительным данным, есть погибшие, сообщает VRT.

По данным издания, на переезде были опущены шлагбаумы и включены сигнальные огни. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось. От сильного столкновения микроавтобус перевернулся и оказался на проезжей части.

В салоне находились семь детей. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется.

По данным RTL, погибли четыре человека — двое подростков, водитель и сопровождающий. В городе введён муниципальный план чрезвычайных ситуаций.