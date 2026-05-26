В нерабочие дни по случаю Дня независимости и праздника Гурбан (27-29 мая) в некоторых районах Азербайджана воздух прогреется до 31 градуса.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит 17-19°, днем 23-28°. 28 мая будет без осадков, ночью 17-20°, днем 25-30°. 29 мая — ночью возможны дождь и гроза, температура ночью 17-20°, днем 21-26°.

В Нахчыване ожидается преимущественно без осадков, однако вечером 29-го местами возможны дожди. Днем ожидается до 30°.

В Ханкенди, Шуше, Физули, Агдаме — в основном без осадков, ночью 6-11°, днем 17-22°, в некоторых местах до 25°. Кратковременные дожди возможны на отдельных территориях.

В Газахе, Гяндже, Тертере, Товузе прогнозируется преимущественно без осадков, ночью 14-18°, днем 25-30°. Однако вечером 29-го местами возможны дожди.

В Евлахе, Барде, Агджабеди, Мингячевире, Ширване — в основном без осадков, 29 мая вечером прогнозируется дождь. Температура ночью 15-19°, днем 26-31°.

В Масаллы, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде — преимущественно без осадков, ночью 15-18°, днем 24-29°. На отдельных территориях ночью 29-го пройдут переменные осадки.