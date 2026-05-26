Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу». Об это он сказал журналистам по итогам заседания Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

«Такой известный стишок Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах. Поэтому надо как-то все-таки выбирать поезд, который тебе по пути. По пути твоей стране, по пути твоему народу», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос журналистов о членстве Армении в ОДКБ и планах на евроинтеграцию.

Он обратил внимание на то, что пока Армения остается в ОДКБ, но сегодняшнее заседание Комитета секретарей советов безопасности организации вновь прошло без участия представителей Еревана.

Шойгу отметил, что Россия после «крепких рукопожатий» Армении со странами Запада теперь понимает, почему ранее на ее границах появились европейские наблюдатели

Он также подчеркнул, что Армения отказалась от российских наблюдателей на границе с Азербайджаном, но там появились наблюдатели Евросоюза.

«На первом этапе сказали, что это все ненадолго, пока все успокоится, на два года. Но уже тогда некоторые руководители сказали, что это не на два года, а надолго. Как вы видели, не так давно, были продлены сроки пребывания. Правда, сегодня, после всех событий, которые мы наблюдали за океаном, крепких рукопожатий, подписаний разного рода документов, мы знаем, для чего там европейские наблюдатели».