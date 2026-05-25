Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана. В послании китайский лидер подчеркнул, что Китай и Азербайджан являются всеобъемлющими стратегическими партнёрами.

«Под нашим совместным планированием и руководством китайско-азербайджанские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество в различных сферах принесло большие результаты», — говорится в поздравлении.

Си Цзиньпин отметил, что придаёт большое значение развитию отношений между двумя странами и готов совместно с Ильхамом Алиевым прилагать усилия для укрепления динамики двусторонних связей во благо народов Китая и Азербайджана.

Председатель КНР также пожелал Азербайджану процветания и могущества, а азербайджанскому народу — счастья и благополучия.