На фоне дипломатического кризиса с Турцией Израиль рассматривает возможность закрытия своего консульства в Стамбуле и сохранения открытым только посольства в Анкаре, сообщает Ynet.

По данным издания, оба диппредставительства фактически не работают в полном составе с 7 октября 2023 года. Дипломаты находятся в Болгарии, а местные сотрудники переведены на удалённый режим.

При этом отмечается, что в МИД Израиля нет единого мнения относительно решения о закрытии консульства в Стамбуле. Одни считают закрытие консульства стратегической ошибкой. С другой стороны, есть и те, кто считает, что это пустая трата государственных средств, когда представительство пустует, а местные сотрудники работают из дома.