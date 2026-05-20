Азербайджанские железные дороги объявили цены на билет на поезд Баку-Тбилиси-Баку.

Маршрут Баку–Тбилиси–Баку будет обслуживаться современными поездами «Stadler».

По сравнению со старым подвижным составом, выведенным из эксплуатации в 2019 году, новые вагоны купейного типа отличаются повышенным комфортом, современным интерьером, индивидуальным сервисом и удобствами, соответствующими международным стандартам.

Тарифы на поездки по маршруту составят:

• Баку–Тбилиси — от 81 маната

• Евлах–Тбилиси — от 67 манатов

• Гянджа–Тбилиси — от 62 манатов

• Агстафа–Тбилиси — от 57 манатов

• Бёюк Кесик–Гардабани — от 51 маната.