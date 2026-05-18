Президент России Владимир Путин вечером 19 мая прибудет с визитом в Пекин, где его встретит глава МИД КНР Ван И. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – рассказал Ушаков журналистам.

Ушаков сообщил, что после этого президент России отправится в государственную резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай, а утром 20 мая в 11:00 по местному времени визит начнется с церемонии встречи Путина с председателем КНР на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь.

По его словам, кроме вице-премьеров и министров в состав российской делегации войдут директора госкорпораций, председатели правления крупнейших банков страны, а также руководители крупного бизнеса – Игорь Сечин, Алексей Миллер, Геннадий Тимченко, Андрей Гурьев, Леонид Михельсон, Олег Дерипаска.

Он также сообщил, что вместо традиционной статьи российского лидера в китайских СМИ будет опубликовано его видеообращение к гражданам Китай.

Представитель Кремля сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры как в узком, так и в расширенном составе. Ожидается, что в ходе визита будет подписано порядка 40 документов об углублении сотрудничества в промышленности, транспорте, атомной энергетике. Кроме того, лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.

Ушаков также указал, что практически все экспортно-импортные операции в торговле между Россией и КНР совершаются в рублях и юанях. По его словам, поставки российской нефти в Поднебесную за первый квартал выросли на 35%.

Представитель Кремля также подчеркнул, что никакой увязки между визитами Путина и Трампа в Китай нет.