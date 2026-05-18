США согласились временно приостановить санкции, введенные против нефтяного сектора Ирана, на период переговоров. Об этом агентству Tasnim сообщил источник, близкий к иранской переговорной группе.

Иран рассматривает полную отмену санкций как одно из ключевых обязательств Вашингтона, тогда как США настаивают на том, что возможные послабления должны носить временный характер и действовать лишь до достижения финального соглашения.

Агентство отмечает, что между проектами предложений сторон по-прежнему сохраняются существенные расхождения, которые, по мнению иранской стороны, «связаны с максималистской позицией США и игнорированием Соединенными Штатами реальной ситуации». Кроме того, одним из ключевых спорных вопросов остается тема разблокировки замороженных иранских активов. Источник также сообщил о сохраняющихся разногласиях по вопросу возможных военных компенсаций со стороны США и их размера.

Американская сторона стремится увязать переговоры о прекращении войны с ядерной тематикой. Иран же заявляет, что не примет подобную формулу, предполагающую прекращение войны в обмен на ядерные обязательства.