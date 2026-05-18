Власти Германии готовы поддерживать дальнейшее сближение Турции с Европейским союзом. Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

По словам Вадефуля, в случае если Турция примет решение о вступлении в Европейский союз, Германия будет выступать для Анкары в качестве «дружественного и надежного партнера». Глава МИД ФРГ добавил, что для присоединения к объединению Турции необходимо будет соответствовать всем установленным критериям.

Вадефуль также назвал «хорошим сигналом» стремление Турции стать членом европейского сообщества.