Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Грузию в апреле этого года, отметил его вклад в укрепление двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев затронул важность документов, которые будут подписаны сегодня, с точки зрения расширения сотрудничества.

Выразив признательность главе государства за прием, гость сказал, что он испытывает особое чувство удовлетворения от пребывания в Азербайджане.

Поблагодарив президента Ильхама Алиева за его государственный визит в Грузию, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что этот визит произвел на всех глубокое впечатление.

Гость отметил, что Азербайджан и Грузия играют важную роль для многих стран с точки зрения транспортного сообщения, и затронул значение дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении.

Поздравив президента Азербайджана с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в Баку, Ираклий Кобахидзе отметил, что это мероприятие является хорошей платформой для обсуждения мировой градостроительной повестки.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления.

На встрече было затронуто динамичное развитие основанных на добрососедстве и дружбе отношений между нашими странами по многим направлениям, было отмечено, что двусторонняя повестка дня очень обширна. Указано на наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, инвестиционной и других областях. Была подчеркнута роль взаимных визитов на различных уровнях в укреплении отношений.

Затем с участием президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Кобахидзе были подписаны Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию, Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии, Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.