Традиционное Королевское конное шоу в Виндзоре, в котором также приняла участие масштабная делегация из Азербайджана, успешно завершилось. Об этом сообщает Федерация конного спорта республики.

В федерации подчеркнули, что при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева и Фонда Гейдара Алиева во главе с Мехрибан Алиевой проводится масштабная работа по сохранению и популяризации карабахских лошадей на международной арене. Азербайджан участвует в шоу с 2012 года.

Отряд всадников и танцевальный ансамбль Государственной пограничной службы представили республики на высоком уровне, привлекая внимание зрителей своими выступлениями и национальными костюмами.

Также на мероприятии были представлены образцы искусства, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана. Делегация Азербайджана преподнесла королю Карлу III ширванский ковер и скульптуру «Азербайджанский воин на скакуне породы Дильбаз».

В завершение шоу поло-команда «Land of Fire – Azerbaijan» одержала победу над командой «Guards» со счетом 7:5.