Очередь из более 170 фур образовалась на российско-азербайджанской границе в Дагестане. Затор образовался в ночь на 18 мая и связан с сезонным экспортом сельхозпродукции, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса региона.

Согласно информации, на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на границе Дагестана и Азербайджана скопилось свыше 170 грузовиков, ожидающих выезда из России.

Как сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, затор был спровоцирован увеличением транспортного потока из-за начала сезона экспорта сельскохозяйственной продукции.

В ведомстве отметили, что таможенные и пограничные службы принимают необходимые меры для нормализации ситуации.