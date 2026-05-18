Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава государства поблагодарил узбекского лидера за участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в Баку и подчеркнул, что визит Мирзиёева является показателем братских отношений между двумя странами.

Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан с проведением форума и отметил, что каждый его визит в Баку сопровождается впечатлением от стремительного развития страны, в том числе восстановления Карабаха. Он подчеркнул, что успехи Азербайджана и Победа в Отечественной войне стали результатом усилий президента Ильхама Алиева и его любви к Родине и народу.

Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил Узбекистан за поддержку в восстановлении Карабаха, особо отметив строительство в Физули школы имени Мирзо Улугбека.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, фармацевтике и других сферах.