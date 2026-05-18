В турецком городе Мерсин неизвестный устроил стрельбу в одном из ресторанов, в результате чего погибли четыре человека и еще восемь получили ранения, сообщает газета Yeni Şafak.

После нападения подозреваемый покинул место происшествия на автомобиле. Среди погибших оказался сотрудник заведения, а владелец ресторана получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

Полиция проводит масштабную операцию по его задержанию.

Местные СМИ сообщают, что в совершении преступления подозревается 17-летний подросток. Для его поиска задействован вертолет. Мотивы нападения на данный момент не установлены.