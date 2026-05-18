Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Иран и США могут достичь компромисса на переговорах, и нет никаких причин, которые мешают им найти общий язык.

«Мы придаем большое значение переговорам между Ираном и США, проходящим при посредничестве Пакистана. Мы верим, что США и Иран обладают достаточной мотивацией как в отношении открытия Ормузского пролива, так и в отношении предотвращения возобновления войны. Мы верим, что у сторон нет никаких причин, препятствующих им найти общий язык, если они приложат необходимые усилия при поддержке соответствующих посреднических механизмов», – сказал Фидан на пресс-конференции со своим коллегой из ФРГ Йоханном Вадефулем.

Он призвал как можно скорее остановить войну в регионе, открыть Ормузский пролив, начать свободную торговлю, устранить угрозу энергетической безопасности и мировым рынкам.