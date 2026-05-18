Мексика учтет опыт организации 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, заявила посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро Кабальеро журналистам.

«Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) является важной международной платформой для Азербайджана. Мексика принимает участие во многих международных мероприятиях, проводимых Азербайджаном», – сказала Кабальеро.

Она указала, что ее страна представлена на форуме большой делегацией.

«После Баку следующий Всемирный форум городов примет Мехико. Это создает хорошую возможность для сотрудничества и обмена опытом между двумя странами», – подчеркнула дипломат.

Кабальеро отметила, что WUF13 организован на высоком уровне, и опыт, полученный в Баку, будет учтен в будущей деятельности Мексики.