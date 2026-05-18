Украина и Азербайджан хорошо понимают значение устойчивости, развитой инфраструктуры и современного подхода к развитию городов. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Кулеба на Саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку.

Он отметил, что проведение такой дискуссии именно в Баку имеет как символическое, так и практическое значение.

«Украина находится в состоянии войны уже четыре года. По последним оценкам, ущерб инфраструктуре страны составил $95 млрд», – подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем он указал, что ущерб, нанесенный жилищному сектору страны, превысил $60 млрд, а общий объем средств, необходимых для его восстановления, оценивается примерно в $88 млрд.

По словам вице-премьера, украинская сторона продолжает придерживаться принципов устойчивого и инклюзивного развития. Отдельное внимание он уделил вопросу доступного жилья для ветеранов, людей с инвалидностью и других категорий граждан. «Для нас человекоориентированный подход является приоритетом», – добавил он.