18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китая Чжан Гоцина.

Гость в первую очередь передал президенту Азербайджана приветствия председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что Си Цзиньпин считает президента Ильхама Алиева другом Китая.

Глава государства поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Си Цзиньпину. Президент Ильхам Алиев заявил, что высоко ценит то, что председатель КНР называет его вечным другом Китая.

Чжан Гоцин отметил, что на 13-й сессии Всемирного форума городов ООН обсуждаются актуальные темы, связанные с глобальной повесткой дня в области урбанизации, подчеркнул, что для него честь участвовать в мероприятии, которому в его стране придают большое значение. Он поздравил президента Ильхама Алиева с проведением нашей страной столь престижного мероприятия. Гость также сказал, что выступление президента Азербайджана на церемонии открытия форума было очень содержательным.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

Президент Ильхам Алиев отметил, что участие Китая в этом мероприятии с делегацией высокого уровня является знаком уважения и дружбы к Азербайджану.

С удовлетворением отметив стремительное наращивание азербайджано-китайских связей, гость напомнил о встречах глав государств, сказал, что двусторонние отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он выразил признательность за решительную позицию Азербайджана в вопросе Тайваньского региона Китая, подчеркнув, что Китай также постоянно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Чжан Гоцин заявил, что Китай поддерживает избранный Азербайджаном путь развития, основанный на интересах народа.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Китай и выразил благодарность за оказанное гостеприимство. Глава государства отметил важность документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в ходе этого визита.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как страна, в свое время пострадавшая от сепаратизма, осуждает сепаратизм во всех его формах и проявлениях. Глава государства отметил, что наша страна не только не признала незаконные выборы, проведенные в Тайваньском регионе Китая, но и стала единственным государством, выступившим с заявлением, в котором осудила эти выборы. В этом контексте Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан постоянно поддерживает политику «одного Китая».

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-китайских отношений, охватывающих различные сферы.

Были отмечены связи между Партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая, подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают в рамках международных организаций. Было выражено удовлетворение расширением торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, экономической, транзитной, транспортной, военной-технической сферах, в области грузоперевозок и других направлениях.