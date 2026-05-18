МИД Турции выступил с заявлением в связи с годовщиной депортации крымских татар и черкесов.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что 18 мая 1944 года сотни тысяч крымских татар были насильно депортированы со своей исторической родины. Многие погибли в пути или в лагерях, а выжившие долгие годы не могли вернуться в Крым.

В Анкаре подчеркнули, что после «незаконной аннексии» Крыма страдания крымскотатарского народа лишь усилились.

Турция также заявила о намерении и дальше поддерживать сохранение национальной идентичности, языка и культуры крымских татар.

Кроме того, в заявлении упоминается 162-я годовщина депортации черкесов с Кавказа. В МИД Турции назвали эти события одной из крупнейших гуманитарных трагедий XIX века и почтили память погибших.