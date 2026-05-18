В хайском лягушатнике хвостатые головастики снова оживились – появилась новость о выдвижении Рубена Варданяна на премию имени Вацлава Гавела по правам человека. Выглядит это не то чтобы спорно, а даже больше походит на откровенную насмешку над самим понятием прав человека. Человека, который долгие годы был частью весьма мутной российской финансово-политической системы, чье имя всплывало в расследованиях о масштабных офшорных схемах, а затем внезапно материализовалось в Карабахе в разгар геополитического кризиса, сегодня пытаются красиво упаковать в образ «узника совести» и «мученика». И делают это с таким усердием, будто речь идет не о бывшем олигархе, финансовом мошеннике и политическом авантюристе, а о новом Нельсоне Манделе.

Хотя если уж кому-то и вручать символическую награду, то лучше «Орден за мастерство политической мимикрии имени Остапа Бендера» за способность превращать любой кризис в инструмент собственного пиара.

Надо сказать, что Рубен Варданян — далеко не случайный персонаж в истории карабахского сепаратизма. Более того, его совершенно спокойно можно назвать даже кризис-менеджером по обслуживанию сепаратизма. До своего внезапного появления в Ханкенди в 2022 году он десятилетиями строил карьеру в России, был тесно связан с российскими элитами и возглавлял инвестиционный банк «Тройка Диалог». Именно вокруг этой структуры позже разгорелся громкий международный скандал. В расследовании OCCRP говорилось о масштабной сети офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов сомнительного происхождения. В материалах расследования фигурировала и контора по отмыванию денег «Тройка Диалог» — структура, которую долгие годы возглавлял Рубен Карленович.

Каким местом Варданян превратился в эдакий «моральный символ», остается загадкой. Особенно для премии, которая призвана бороться за свободу и человеческое достоинство.

Но настоящая политическая метаморфоза произошла позже. Человек, который десятилетиями прекрасно чувствовал себя в Москве, внезапно вспомнил о Карабахе именно в тот момент, когда Россия стремительно теряла влияние в регионе. До 2022 года Варданян не жил в Карабахе, не участвовал в судьбе местных армян, не строил там политическую карьеру и вообще предпочитал куда более комфортные мировые площадки, например, Давос и ряд других бизнес-форумов, в том числе московских.

И тут происходит резкая смена декораций — от миллиардера и российского финансиста к «государственному министру» иллюзорного образования. И было решено армянского окладистого «благодетеля» отправить в политическую командировку.

В Азербайджане многие с самого начала воспринимали его как политического эмиссара Москвы, фигуру, направленную для сохранения российского влияния в Карабахе после 44-дневной войны. Ирония в том, что этот проект закончился для самого Варданяна крайне плохо. Россия, чьим человеком его считали многие аналитики, в критический момент фактически отмахнулась от него.

Сегодня Варданян находится в заключении в Баку. Ему были предъявлены обвинения, связанные с финансированием терроризма, созданием незаконных вооруженных формирований и поддержкой сепаратизма. Азербайджанский суд признал его виновным по ряду тяжких статей.

Оставшись никому не нужным придатком несостоявшегося политического замысла, за Варданяна теперь просят его дети, жена, и чуть ли не домашние питомцы. Но с особым энтузиазмом, застрахованным зелеными бумажками, действуют живые элементы движения по отстаиванию армянских интересов.

И вот теперь этого человека пытаются представить миру как «жертву режима». При этом особенно показательно, кто именно раскручивает этот образ. Вокруг Варданяна уже давно работает целая индустрия политического лоббизма. Одной из ключевых фигур этой кампании стал бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, который в 2023 году пытался продвигать тезис о якобы «геноциде» в Карабахе. Тогда многие эксперты указывали на откровенную политизированность его заявлений и отсутствие полноценной доказательной базы. В азербайджанских медиа неоднократно обращали внимание на слабость аргументации Окампо, его тесные контакты с армянскими лоббистскими структурами и попытки использовать международную правозащитную риторику как инструмент политического давления.

К слову, на сайте Minval Politika был опубликован целый ряд статей, которые содержат прямые доказательства антиазербайджанской деятельности этой шайки.

А что касается отдельно фигуры Окампо, то относительно него на страницах нашего издания также был опубликована статья, в которой приводятся факты того, что против Азербайджана ведется не стихийная критика, а организованная международная информационно-политическая кампания с устойчивым финансированием и сетью влияния. А бывший прокурор МУС лично подтверждает свое участие в кампании против Баку, финансирование через армянские диаспоральные и бизнес-круги, в том числе связанные с Россией. В данной клеветнической кампании задействованы западные политические структуры, медиа- и международные институты, а также отдельные персонажи – продажные представители политической европейской кухни.

Цель этой мышиной возни в том, чтобы организовать не только давление на Азербайджан, но и влияние на внутреннюю политическую ситуацию в Армении перед выборами в июне, поскольку Окампо озвучивает сроки кампании – до мая.

В этом контексте как раз отдельным акцентом можно выделить долгосрочность и спланированность агитационной деятельности. Причем финансы и лоббизм тут подаются как главный механизм всего действа.

Напомним, что, как ранее писал Minval, фигуры пророссийского толка, вроде Самвела Карапетяна и Рубена Варданяна являются непосредственными участниками и бенефициарами данной системы. Таким образом, перед нами многоуровневая сеть политического и информационного давления, и ни о какой независимой правозащитной активности тут речи идти не может.

Теперь же вся эта сеть снова активизировалась, но уже вокруг премии имени Гавела. И это особенно цинично, потому что речь идет о человеке, который сознательно вошел в «руководство» сепаратистского режима на территории другого государства.

Отдельная история — фонд «Аврова», с которым Варданян долгие годы выстраивал собственный «гуманитарный» бренд. Формально фонд занимался благотворительностью и гуманитарными инициативами. Но критики неоднократно отмечали, что «Аврора» одновременно служила инструментом формирования политического имиджа самого Варданяна и частью более широкой системы армянского международного лоббизма.

Показательно и то, кто подписывается под кампаниями в его поддержку. В подобных инициативах регулярно фигурируют представители армянского лобби, политические активисты с ярко выраженной антиизербайджанской позицией, а также персонажи, давно превратившие тему Карабаха в личный политический капитал. Создается яркое впечатление, что речь идет о банальной попытке переписать политическую биографию человека с крайне токсичным прошлым.

Самое удивительное во всей этой истории — даже не сам факт номинации, поскольку в современном мире премии давно стали частью политического маркетинга. Удивительно другое — насколько быстро международная часть армянского лобби пытается стереть из памяти неудобные вопросы.

Где был Варданян все предыдущие десятилетия перед тем, как вдруг появился в Карабахе? Почему он появился там именно тогда, когда Кремлю понадобилось сохранить рычаги влияния? Почему человек с огромными российскими активами и связями внезапно решил сыграть роль «национального спасителя»? И наконец — почему из миллиардера с офшорным следом сегодня пытаются лепить икону правозащитного движения?

Вся эта кампания вокруг премии имени Гавела — операция по политической реабилитации человека, чья карьера была построена на деньгах, влиянии и геополитических играх. Если следовать такой логике, то следующим кандидатом на правозащитную премию можно будет выдвигать любого политического авантюриста с хорошими лоббистами и дорогим PR-сопровождением. Карленовичу бы стоило всучить другую премию — «За выдающийся вклад в конвертацию офшоров в гуманитарный пафос», потому что история Рубена Варданяна — это далеко не история диссидента.

Это история личности, которая слишком долго считала, что большие деньги, преступные связи и громкие пиар-кампании способны заменить ответственность. Но азербайджанский суд ударом деревянного молоточка все расставил на свои места.