Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана, если в ближайшие дни Тегеран не проявит готовность к уступкам на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, терпение президента США «начинает иссякать из-за отсутствия прогресса» в контактах с исламской республикой. Как отметил собеседник телеканала, у Ирана «есть дни, а не недели, чтобы предложить Трампу что-то, что позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

В противном случае, по словам американского чиновника, Трамп «склоняется к военным действиям».