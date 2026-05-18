Тегеран согласен передать запасы обогащенного урана России вместо их отправки в США. Это следует из обновленного проекта соглашения по урегулированию конфликта между Ираном и Вашингтоном, фрагменты которого опубликовал телеканал Al Hadath.

Согласно информации телеканала, в обновленном иранском проекте соглашения говорится о готовности Тегерана «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях». При этом подробности относительно этих условий не раскрываются.

Иранская сторона также допускает отказ от требования к Вашингтону о выплате компенсации за ущерб, причиненный в ходе войны. Вместе с тем Тегеран рассчитывает добиться от США «экономических уступок».

Кроме того, как отмечает телеканал, Иран выступает за то, чтобы Оман и Пакистан играли «значительную роль при любом возникающем конфликте вокруг Ормузского пролива», а возможные договоренности с США получили международные гарантии.