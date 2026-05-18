Баку и Киев обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества и роль Срединного коридора в региональной взаимосвязанности. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Мы были рады приветствовать в Азербайджане Алексея Кулебу – вице-премьера Украины по вопросам восстановления и министра развития общин и территорий – в рамках Всемирного форума городов (WUF13). Наши обсуждения были сосредоточены на приоритетных направлениях экономического сотрудничества и стратегической роли Среднего коридора в укреплении региональной взаимосвязанности», – написал Джаббаров в соцсети X.

Он отметил, что стороны также рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в сферах промышленности, энергетики и инфраструктуры, а также дальнейшего взаимодействия с SOCAR.