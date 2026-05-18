Правительство Мальты заключило соглашение с американской компанией OpenAI, по которому все жители страны получат бесплатный доступ к сервису ChatGPT, пишет Reuters.

«Мальта — первая страна, запустившая партнерство такого масштаба, потому что мы не позволяем нашим гражданам отставать в цифровую эпоху. Мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен», — прокомментировал сделку министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов страны Сильвио Шембри.

Первый этап программы под названием «Искусственный интеллект для всех» стартует уже в мае. Курировать доступ к бесплатным подписка будет Управление цифровых инноваций Мальты.