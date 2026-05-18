Азербайджан и Грузия заключили очень важное соглашение как в сфере импорта электроэнергии, так и транзита. Об этом написал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсетях.

«Кроме того, подписано соглашение по трубопроводу Баку-Супса. Этот трубопровод не работал последние три года, страна не получала потенциальный доход. Теперь вместе с азербайджанской стороной мы обеспечим его запуск. Трубопровод остается собственностью Грузии, но будет эффективно работать в сотрудничестве с Азербайджаном, и страна начнет ежегодно получать десятки миллионов дохода», – отметил Кобахидзе, комментируя подписанные по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения.