Премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз за сутки оказался вовлечен в инцидент, который закончился потасовкой. Об этом пишут армянские СМИ.

Согласно видеокадрам, распространенным армянскими телеканалами, к Пашиняну во время предвыборной кампании подошел сепаратист Артур Осипян и обвинил его в бесконтрольном расходовании миллиардов долларов, которые уходили армянскому сепаратистскому режиму в Карабахском регионе Азербайджана и далее в карманы «карабахского» клана.

Пашинян ответил, что все контролировалось. В результате после серии резких высказываний премьер заявил Осипяну, чтобы он «убирался отсюда».

«Убирайтесь отсюда, кто вы такие, ворюга-скотина», – резко осадил Осипяна Пашинян.

После этих слов армянского премьера его сторонники попытались оттеснить Осипяна.

В итоге последний был задержан по подозрению в совершении хулиганства и доставлен в Арабкирский отдел полиции, сообщили в МВД Армении.