Министерство финансов США планирует продлить еще на 30 дней действие исключения из санкционного режима, касающегося морских поставок российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, принятое решение позволит сохранить действующий порядок морских поставок, несмотря на формальное завершение срока предыдущей лицензии.

Прежняя лицензия Минфина США, регулировавшая морские поставки российской нефти, прекратила действие 16 мая. При этом документ на данный момент официально не продлен.