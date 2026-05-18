Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил президента Ильхама Алиева за организацию саммита WUF13 в Баку.

«Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан, особенно Карабах, переживает стремительное и широкомасштабное развитие. За короткий период времени на освобожденных территориях восстановлены целые города, построены новые жилые комплексы и современные объекты инфраструктуры. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан готов внести достойный вклад в такие благородные инициативы», — сказал он, выступая на Саммите лидеров на WUF13.

Мирзиёев подчеркнул, что повестка дня в области жилищного строительства, безопасных и устойчивых городов и общин остается актуальной для всего мира.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие создаст условия для поиска совместных решений по взаимовыгодным и перспективным вопросам, формирования новых инициатив и внесет значительный вклад в развитие этой области.