Представитель МИД России Мария Захарова считает, что гнев премьер-министра Армении Никола Пашиняна связан с недавним визитом в Ереван французского президента Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. Своё мнение она высказала в телеграм-канале.

«Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — «европейские ценности» налицо. Или на лице», — заявила Мария Захарова.

Напомним, сегодня Пашинян во время предвыборной кампании столкнулся с неприятным инцидентом — к нему подошла женщина и начала резко критиковать его действия. В ответ премьер Армении вышел из себя и накричал на нее.