Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что в перспективе Армении придётся определиться между углублением отношений с Европейским союзом и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе.

«В Армении говорят о стремлении сблизиться с Европейским союзом. Мы много раз говорили, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо. В Армении это тоже очень хорошо понимают, ее руководители тоже об этом говорят, что эти вещи несовместимы. На каком-то этапе придется им сделать такой выбор, если они решат делать такой выбор», — сказал он на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Оверчук подчеркнул, что Москва старается донести до армянских партнёров возможные риски и сложности, связанные с таким геополитическим курсом, однако окончательное решение остаётся за самой Арменией.

При этом российская сторона, как заявил вице-премьер, отнесётся с пониманием к любому выбору армянского народа.

Он также подчеркнул, что Армения остаётся близким союзником России, напомнив о её участии в таких объединениях, как СНГ и ОДКБ.