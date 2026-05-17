Автомобиль въехал в группу людей в городе Модена (область Эмилия-Романья) на севере Италии, при инциденте пострадали по меньшей мере 10 человек.

Мужчину, пытавшегося скрыться, задержали прохожие, прибывшая на место полиция доставила его в участок.

Совершивший наезд на толпу родился в Италии в семье выходцев из Марокко, сообщил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Марио Сальвини.

«Салим эль Кудри — имя преступника «второго поколения» [мигрантов], наехавший в Моднене на людей на полной скорости», — написал он в X.

По свидетельствам очевидцев, водитель кричал, что подвергался унижению и преследованиям.