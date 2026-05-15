Футбольные фанаты в Ливии в ходе беспорядков, вызванных спорным судейским решением во время матча, подожгли офис премьер-министра страны. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Беспорядки в Ливии начались после футбольного матча между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли» в Тархуне к юго-востоку от Триполи. За три минуты до окончания встречи игроки «Аль-Иттихада» вступили в спор из-за решения судьи не назначать пенальти в ворота соперника. Вскоре болельщики выбежали на поле, между ними и футболистами произошла перепалка, переросшая в массовую драку, которая затем распространилась за пределы стадиона.

Для разгона толпы были привлечены силы безопасности, правоохранители применили боевые патроны. В ходе перестрелки один военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения.

Сообщается, что протесты охватили несколько районов Триполи, были сожжены автомобили силовых структур, а также офис премьер-министра в центре города. Участники беспорядков подожгли здание, обвинив семью главы правительства Абделя Хамида Дбейбы в поддержке одной из команд – «Аль-Иттихада».