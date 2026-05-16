Гранд-финал 70-го конкурса песни «Евровидение» проходит в субботу, 16 мая, на стадионе «Винер-Штадтхалле» в Вене, Австрия.

На сцене выступают 25 стран: 20 финалистов из полуфиналов, а также представители стран «Большой четверки» (Франция, Германия, Италия, Великобритания) и страны-хозяйки (Австрия).

На сцене выступают 25 стран: 20 финалистов из полуфиналов, а также представители стран «Большой четверки» (Франция, Германия, Италия, Великобритания) и страны-хозяйки (Австрия).

По прогнозам букмекеров и аналитиков, основная борьба за победу разворачивается между представителями Финляндии, Австралии и Дании.

Напомним, что представительница Азербайджана певица JIVA не смогла попасть в финал. Также не прошел и представитель Армении певец Симон.