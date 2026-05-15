Боец ММА Медет Жээналиев из Кыргызстане погиб на озере Иссык-Куль, спасая тонущих девочек на озере Иссык-Куль, сообщили в ГУВД Иссык-Кульской области республики.

«Жээналиев погиб во время спасения двух девочек, которые из-за больших волн начали тонуть в Иссык-Куле», – отметили в ГУВД.

Там уточнили, что вместе с 30-летним бойцом ММА в спасении принимал участие его товарищ, который, как и обе школьницы, остался жив.

Отметим, что Жээналиев выступал в ММА с 2017 по 2019 год, провел четыре боя и одержал две победы.